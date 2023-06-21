اشتباكات بعد انتهاء هدنة الـ 72 ساعة في السودان (شاهد)

انتهت في السادسة صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت السودان، سريان الهدنة التي توصل إليها الجيش السوداني والدعم السريع بوساطة "سعودية - أمريكية"، التي استمرت لمدة 72 ساعة.

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وفي هذا السياق، قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنَّ الهدنة لم تحقق المطالب الخاصة بالأوضاع الإنسانية الخاصة بالمواطنين بل زادت سوءًا، خصوصًا في ولاية غرب دارفور والخرطوم.

الـ72 ساعة الماضية شهدت اختراقات

وأضاف "الجندي" أنَّ الـ72 ساعة الماضية شهدت اختراقات، أبرزها الحريق الذي اندلع في مقر جهاز المخابرات.

منطقة وادي سيدنا شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع

وأوضح أنَّ منطقة وادي سيدنا بالقرب من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم، وأكد أنَّ الطيران الحربي يحلق في سماء الخرطوم بعد انتهاء الهدنة.

كانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت في وقت سابق بيانًا مشتركًا، ذكرت فيه أنَّ طرفي الصراع بالسودان اتفقا على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، وبحسب البيان المشترك، فإن الهدنة الجديدة بدأت بدءًا من السادسة صباح الأحد الماضي.