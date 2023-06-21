"الكهرباء" تعلن الطوارئ فى جميع القطاعات استعدادا لعيد الأضحى

فى اطار استعداداتها لمواجهة اى اعطال خلال اجازة عيد الاضحى، قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة، موكدًا أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أنه تقرر وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد بالكامل، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

واكد حمزة ان التطوير الذى شهدته قطاعات الكهرباء مؤخرا بصفة عامة له مردود ايجابى فى المواسم والاجازات الرسمية، مؤكدا انه يوجد احتياطى يلبى كل الاحتياجات يزيد على 15 الف ميجاوات.

وأوضح حمزة أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال عيد الاضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وأن ارتفاع معدلات الاستهلاك أصبح لا يمثل أزمة فى استقرار التيار.

وأضاف حمزة أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية مثل (محطات المياة والصرف والمستشفيات.....الخ ) للتأكد من جاهزية مولدات الطوارئ لاستقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

وأضاف حمزة، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على التليفون الارضى اوالمحمول.

ومن خلال تطبيق طوارئ الكهرباء الجديد لاستقبال بلاغات الأعطال والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، إضافة إلى التواصل عن طريق الواتس اب لكل شركة.