تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، موضحة أن هناك الطقس السائد حار على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء وذلك حتى الاثنين المقبل.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة مما يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فضلًا عن أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 33 درجة مئوية.

نشاط الرياح

وناشدت، المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس المباشرة، موضحة أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 33