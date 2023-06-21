تداول 10 آلاف طن بضائع 543 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء 2023/6/21 عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 543 شاحنة بضائع و 96 سيارة

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 218 شاحنة بضائع و 82 سيارة

بينما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 325 شاحنة بضائع و 14 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة امل.

و غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل و الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 155 شاحنة بضائع ورحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 راكبا بموانيها .

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى :

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2- إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة