الأربعاء 21/يونيو/2023 - 08:14 ص 6/21/2023 8:14:30 AM

حكى نجيب محفوظ لرجاء النقاش فى صفحات من مذكراته قائلاً: أتقنت مبادئ لعبة كرة القدم وكنت ضمن أعضاء فريق الكرة فى المدرسة الابتدائية وألعب فى مركز الهجوم، ثم فى المدرسة الثانوية فؤاد الأول تغير مركزى وأصبحت ألعب قلب دفاع، ثم فى الجامعة رفضت الانضمام إلى فريق الكرة رغم أن من شاهدونى فى مرحلة الثانوية تنبأوا لى بالنبوغ فى كرة القدم، وكنت أعرف معظم اللاعبين الذين يلعبون هذه اللعبة فى أندية مصر. ثم قال لرجاء النقاش رأيه فى لاعبى هذا الزمن وأرجع سبب الانتشار الرهيب لكرة القدم إلى إذاعتها فى الإذاعة والتليفزيون والصحف التى أصبحت تفرد لها مساحات كبيرة، ولانشغال الناس عن القضايا الأساسية. أما عن التعصب الذى يشكون منه الآن من الجماهير فكان موجوداً أيام زمانه أيضاً. والملاحظة التى لفتت نظره أن نجوم الكرة الأن أصبحوا أكثر ثراء من نجوم السينما... بينما كان دخل لاعب الكرة قديماً ضعيفاً جداً وكثير منهم إذا اعتزل لا يجد ثمن الدواء... وللأسف رغم تلك الشهرة والموهبة إلا أن كثيراً منهم غير متعلمين تعليماً حقيقياً، وهذا هو سبب تراجعها عن العديد من دول العالم.

لم نقصد أحداً!!