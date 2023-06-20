اجتماع مرتقب لبحث زيادة جديدة في المرتبات نهاية العام

علق المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، على قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه شهريًا إلى 3 آلاف جنيه (97 دولارًا) بداية من يوليو المقبل، المجلس يسعى لعمل توازن بين العامل وصاحب العمل من خلال تحديد المرتبات، لا سيما وأن قرارات المجلس وفقًا للقانون ملزمة لجميع الأطراف.

زيادة جديدة في المرتبات:

وأوضح "السقطي"، أن المجلس قرر أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور لـ10% بناءً على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وضعف المبيعات لدى صاحب العمل، وجاء تحديد هذه النسبة بعد نقاشات طويلة مع أصحاب الأعمال وممثلي الأعمال، وسيتم تطبيق الزيادة في نهاية يوليو المقبل.

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وأشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا آخر قبل نهاية العام الحالي لمراجعة الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن يتم زيادة أخرى، وبذلك تكون الزيادة الثالثة خلال عام واحد، إذ كانت الزيادة الأولى 10%، والثانية 10%، مشيدًا بتقبل أصحاب الأعمال لقرار المجلس.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه شهريًا إلى 3 آلاف جنيه (97 دولارًا) بداية من يوليو المقبل قرار يشمل المؤسسات والمنشآت العامة كافة بالقطاع الخاص، ولم يستقبل المجلس طلبات للاستثناء من هذا القرار.

وأوضحت أنه كان هناك استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمرة واحدة عند صدور القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022، مؤكدة أن طلبات الاستثناءات غير مقبولة هذه المرة، وهناك إجراءات محددة تتخذها وزارة القوى العاملة، والشكاوى التي وصلت للمجلس القومي للأجور لم تكن كبيرة جدًا وتم حل الإشكاليات سريعًا، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس".

وقرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وحضر الاجتماع حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.