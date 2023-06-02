جدول زيادة المرتبات في يوليو 2023.. اعرف مرتبك كام؟؟

يبحث الكثيرون عن قرار زيادة المرتبات بداية من شهر يوليو المقبل ٢٠٢٣، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام المالي الجديد، إذْ يتم صرف علاوة دورية للموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية، وهي زيادة تمنح لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.

حقيقة صرف زيادة جديدة في المرتبات خلال شهر يوليو المقبل.

زيادة المرتبات في شهر يوليو 2023:



تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة المرتبات سنويًّا مع بداية العام المالي الجديد، إذْ يتم صرف علاوة دورية للموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية، وهي زيادة تمنح لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.

أقر رئيس الجمهورية هذه الزيادة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وبدأ تنفيذه في شهر إبريل 2023 الماضي، إذْ تم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة مالية 1000 جنيه شهريًّا، وهي الزيادة التي ينتظرها الموظفون في يوليو المقبل، إذ تم تبكير موعد صرفها بهدف تخفيف أثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على المواطنين.

جدول زيادة المرتبات يوليو 2023:



الدرجة الوظيفية وقيمة الراتب:

الدرجة العالية 8500 جنيه.

المدير العام 7000 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه.

الدرجة الثانية 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5000 جنيه.

الدرجة الرابعة 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4000 جنيه.

الدرجة السادسة 3500 جنيه.

حاملي الماجستير 6000 جنيه.

حاملي الدكتوراه 7000 جنيه.