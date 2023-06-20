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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قبر روماني في بريطانيا يوثق حقبة تاريخية صعبة عمرها 2000 عام

قبر روماني ببريطانيا
قبر روماني ببريطانيا

 عثر علماء الآثار على قبر روماني نادر للغاية في موقع بناء في لندن يسمى Liberty of Southwark بالقرب من سوق Borough.

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 ويرجع عُمر القبر الروماني ما يقرب من 2000 عام، ووصف الخبراء الضريح الروماني بأنه "فريد تمامًا".

 قبر روماني ببريطانيا:

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اكتشاف كنز روماني مع سيدة مسافرة (فيديو)

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 ويحتوي الموقع على جدران وأرضيات داخلية مميزة من نوعها ذات ألوان ذاهية، وهو في حالة جيدة بشكل مدهش بالرغم من دفنها منذ الآف السنين تحت الأرض ببريطانيا، حسبما وصفت صحيفة “ديلي ستار”.

 ووجد العلماء أن المنطقة بها مبانٍ رومانية مزينة ببذخ، وصولًا إلى الفترة الرومانية اللاحقة عندما تقلصت المستوطنة وأصبحت مكانًا أكثر هدوءًا حيث يتذكر الناس موتاهم.

 ويسلط الأثر المكتشف الضوء على ظروف المعيشة وأسلوب الحياة في هذا الجزء من المدينة في العصر الروماني.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه من المأمول الآن أن يتم تحويل الموقع إلى عرض للجمهور لزيارته، على الرغم من أنه يخترق موقع النقل في لندن.

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