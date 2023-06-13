الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة بريطانيا العظمى

"بريطانيا العظمى"، المملكة التي لا تغيب بها الشمس، تهوى إليها القلوب، ويطمع الكثير من المصريين في شد الرحال إليها.

حيث يبحث الكثير من المصريين عن فرصة تاشيرة انجلترا، أو حتى لبريطانيا العظمي، وتقع انجلترا في شمال غرب أوربا، وتطل على المحيط الأطلسي، وتعتبر أكبر جزيرة في القارة الأوربية.

ولأن مصر وانجلترا بينهم علاقات تضرب بجذورها على مر المئات من السنوات، فضلاً عن تقدمها اقتصادياً، لذلك يقع الكثير من المصريين في غرام المملكة المتحدة، ويحلم الكثير بالحصول على منالهم من خلال تأشيرة سفر إلى انجلترا.

وتعد انجلترا أكبر ثالث جزيرة في العالم مأهولة بالسكان، بلغ عدد سكان المملكة المتحدة 60 مليون نسمة، عملتها هي الجنيه الاسترليني وتتميز بجمال شواطئها.

وتمتلك عدد كبير من الجزر تبلغ 1000 جزيرة تتوع في المساحات، كما يتحدث سكان بريطانيا اللغة الإنجليزية، و مؤخرا تركت انجلترا مكانها في الإتحاد الأوربي، ولم تعد رسمياً ضمن دوله، وبالتالي تأشيرة انجلترا لها طابع خاص، وخطوات مختلفة عن باقي الدول الأوربية.

الأوراق المطلوبة للحصول على تاشيرة انجلترا من مصر

الخطوة الأولى في الحصول على التأشيرة هي معرفة الأوراق التي تفتح لك الأبواب عبر السفارة البريطانية وهي:-

تأكد من أن جواز سفرك صالح لمدة 6 أشهر أو أكثر.

صورتان بخلفية بيضاء ويجب أن تكونا حديثة.

مفردات الراتب: وهو بيان تفصيلي لراتبك الشهري والمهنة ومرفق به رقم التأمين الاجتماعي الخاص بك.

كشف لحسابك البنكي في آخر 6 أشهر مقدم من البنك، وعليه ختم في كل صفحة للحساب، ولا يقبل كشف الحساب إذا تم طباعته قبل تقديم طلب الحصول على تأشيرة انجلترا من مصر بأكثر من 7 أيام.

ارفق في الملف الخاص بك حجز تذاكر للطيران، وحجز فندقي في إحدى المدن البريطانية، وعادة مايتم الحجز عن طريق الإنترنت.

قم بتحديد مواعيد سفرك وعودتك.

تقدم كل الأوراق والوثائق باللغة الإنجليزية، وفي حالة وجود إحدى الوثائق باللغة العربية يتم ترجمته في مركز ترجمة معتمد من قبل السفارة البريطانية في القاهرة.

يقوم العميل باستلام الباسبور من السفارة بعد الموافقة او الرفض من 30 الى 45 يوم عمل من تسليمها.

تأشيرة دوله انجلترا

قيمة التأشيرة : 1500 جنيه تجهيز ملف 130 دولار قيمة التاشيرة تدفع بواسطة العميل اونلاين )

مدة الاستخراج : حسب اصدار السفارة

مدة الاقامة : 6 اشهر ( او حسب قوة الاوراق المقدمة)

فترة الصلاحية : 6 أشهر