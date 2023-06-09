أثار إعصار هايان لا يمحيها التاريخ.. فيديو

إعصار هايان ضرب الفلبين في نوفمبر 2013 وكان واحدًا من أقوى الأعاصير التي ضربت العالم على الإطلاق. تسبب في إنهاء حياة أكثر من 6000 شخص وفقدان أكثر من 1000 آخرين، كما تسبب في إتلاف مئات الآلاف من المنازل والممتلكات والمحاصيل في المناطق المتضررة.

تكونت عاصفة استوائية فوق المحيط الهادي، في 2013، ثم بدأت تتحرك غربا باتجاه الساحل الفلبيني مع سرعة تتصاعد تدريجيا، إذ بلغت أكثر من 370 كيلومترا في الساعة مع وصولها لجزيرتي "ليتي وسامار"، صباح الثامن من نوفمبر، ما جعلها تصنف كإعصار من الفئة الخامسة، وأطلق عليه إعصار هايان.

وهطلت أمطار غزيرة في غضون ساعات جرى تقديرها بنحو 280 ملليمترا، ما تسبب في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية تركزت في وسط الفلبين، كما طالت تأثيراتها بلا وفيتنام والصين.

وتحطمت أشجار جوز الهند بفعل الرياح العاتية التي هي مصدر رزق أساسي للسكان، وتطايرت أسقف المنازل والنوافذ والأبواب، كما جرفت المياه الفائضة الصخور والسيارات وانتشر الذعر في نفوس الأهالي، منهم من تسلق جذوع الأشجار، ومنهم من بحث عن قطعة خشب تحمله وسط الفوضى.

ضحايا إعصار هايان

وشوهد الكثير من قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية والممتلكات الخاصة على سطح المياه، ولم يستطع الكثيرون النجاة إذ لقى 6300 قتيل حدفهم، فيما اعتبر 1000 آخرون في عداد المفقودين، فيما أكدت الحكومة الفلبينية أن أكثر من 4 ملايين شخص قد نزحوا، وأن أكثر من 16 مليونا تضرروا، فيما تم الإبلاغ عن أضرار مليون منزل نصفهم دمر بالكامل.

وإثر الكارثة أصبح 5 ملايين و900 ألف عامل بلا وظائف، إذ تم تدمير مناطق إنتاج الأرز والسكر الرئيسية، والكثير من محاصيل جوز الهند التي تمثل ما يقرب من نصف الصادرات الزراعية الفلبينية، إذ قدرت الأضرار الإجمالية بنحو 5.8 مليار دولار.