إسرائيلي يدهس طفلًا فلسطينيًا ويعتدي عليه بعد السقوط جنوب نابلس

تعرض طفل فلسطيني لحادث دهس، مساء اليوم الثلاثاء، على يد مستوطن إسرائيلي، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن مستوطن دهس الطفل أسامة إسماعيل، 12 عامًا، أثناء عودته لمنزل، ولم يكتفي المحتل بل وجه له ضرب على رأسه بمسدس كان بحوزته.

إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، بحسب "وفا"، بأن مستوطنا دعس ابن شقيقه أسامة إسماعيل عويس، أثناء عودته لمنزل عائلته على دراجته الهوائية، واعتدى عليه عقب سقوطه على الأرض، بالضرب بالمسدس على رأسه.

وتابع، هناك عدد من الشباب بالقرية دافعوا عن الطفل، ووجه المستوطن المسدس نحوهم.

وتمن أهالي القرية من نقل الطفل لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، إذ أصيب بجروح غائرة بمنطقة الوجه والرأس وبخدوش في أنحاء جسده.