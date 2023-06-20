أشرف عبد العزيز: ١٢ مؤتمر دولي لبحث حلول حماية البيئة والتنمية المستدامة

في كلمته خلال احتفالية الجامعة العربية لليوم العالمي للتصحر

أكد الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئه بجامعة الدول العربية علي الدور الهام لمنظمة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وذلك في احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، لافتًا إلى أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال العمل تحت منصة الجامعة العربية.

وأضاف خلال كلمته اليوم في احتفالية الجامعة العربية لليوم العالمي للتصحر ومكافحة الجفاف أن التركيز علي أهمية وضرورة التعاون مع كافة شركاء التنمية من المنظمات الدولية الكبرى والجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية ضروري بهدف تحديد الرؤية الصحيحة لمنظومة حماية البيئة العربية والتنمية المستدامة من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

وأعلن الأمين العام للاتحاد العربي عن إبرام إتفاقية مقر مع وزارة الخارجية المصرية ليكون الإتحاد مقره الرئيسي والدائم جمهورية مصر العربية، كما صدر له القرار رقم 100 من وزارة التضامن المصرية بموجب التوقيع على إتفاقية المقر مع الحكومة المصرية ليصبح الإتحاد منظمة دولية تعمل على تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ومنها:

رفع الوعي التنموي والبيئي العربي .

وضع إستراتيجية قومية عربية للتنمية المستدامة وحماية البيئة والعمل على تنفيذها .

مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أى أضرار أو آثار سلبية و تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوى فى الدول العربية إضافة إلي حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من الأفعال المضرة بيئيًا

وتابع عبدالعزيز قائلًا:"في سبيل تنفيذ هذه الأهداف النبيلة التى نسعى إليها، عقدنا العديد من اتفاقات التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية واقمنا الكثير والكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية التي بلغت اثنى عشر مؤتمر دولي على مدار الأربعة عشر عاما انقضت من عمر الاتحاد ناقشنا فيها الخبراء والأساتذة والمتخصصين فى الوطن العربي والدولي لنأتى بالحلول التى تصلح من واقعنا البيئي العربي ليكون مردوده متناميا وملموسا للأجيال القادمة".

وأضاف :"في سبيل تحقيق ذلك أيضًا انشأنا عدد من المجالس النوعية المتخصصة بالاتحاد يعمل بها العديد من الخبراء والعلماء والمتخصصين بالمنطقة العربية منها المجلس العربي للطاقة المستدامة ومجلس تمكين أبحاث التنمية المستدامة بالجامعات الأفروأسيوية والمجلس العربي للإبداع والإبتكار ومجلس الأسرة العربية للتنمية، كما اصدرنا مجلة علمية بحثية محكمة لها عدد ٢ ترقيم دولي وحاصلة بحمد الله على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وهو رقم ٧ وحصلنا ايضا العام الماضي على تقييم ارسيف بانها مطابقة لأحدث المواصفات العلمية العالمية والناشر لنا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا".

الملتقى العلمي الدولي

وأوضح الدكتور أشرف عبد العزيز أجندة تنظيم الملتقي العلمي الدولي عام ٢٠١٩ بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الشأن منها الفاو والمجلس العربي للمياه ومركز بحوث الصحراء ناقشنا فيه العديد من الموضوعات الهامة منها :

- مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة.

ـ بحث سبل تنمية الغطاء النباتي لمكافحة التصحر.

- الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الجافة.

- التعاون المشترك بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة لمكافحة التصحر.

- حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر .

- بحث سبل وقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع.

- الآثار المترتبة من جراء التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

ـ استخدام الأساليب الحديثة والمبادرات والإمكانيات المتاحة لمكافحة التصحر والحفاظ على البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠

ـ التصدي للتصحر واتخاذ التدابير العاجلة للعمل بشأن تغير المناخ، بحيث يمكن دعم احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

- أهمية ضمان إدارة الأرض بشكل جيد خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين.