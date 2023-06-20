أمير شاهين بطل "مستر إكس" يزيح الستار عن أغنية الفيلم

أزاح الفنان أمير شاهين الستار عن الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “مستر إكس”، والتي تحمل اسم “اختياراتي”، إذ من المقرر طرح العمل السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023.

يشارك أمير شاهين، في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023 من خلال “مستر إكس”، والمقرر أن ينطلق عرضه يوم 27 يونيو بجميع دور العرض السينمائي.

وطرح “شاهين” الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" اسمعوا اغنية اختياراتي من فيلم " مستر Ex “ دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الديجيتال، فيلم عيد الأضحى 2023 ”.

أمير شاهين

تفاصيل فيلم مستر إكس

تدور أحداث فيلم مستر إكس حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدًا إبعادها عن كل المخاطر.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

ويسجل فيلم مستر إكس التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

أمير شاهين يُرزق بمولودته الأولى

وكان أمير شاهين، رُزق بمولودته الأولى واختار لها أسم «مريم»، ونشر صورة من أمام غرفة المستشفي، قائلًا: “مرحبًا بك في عالمي حبيبتي مريم”.

أمير شاهين

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل سره الباتع الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2023، وهو مستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON والحياة.

وتدور أحداث المسلسل ما بين الماضي والحاضر، تدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.