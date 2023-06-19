موعد العرض الخاص لفيلم "مستر إكس" بحضور أبطاله

تقيم أسرة فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى، عرضًا خاصًا للعمل بإحدى السينمات بحضور كل أبطال الفيلم، وذلك يوم 27 يونيو الجارى.

وكانت طرحت أسرة فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

اقتراب طرح فيلمه الجديد "مستر إكس" في السينمات

وكان حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التهنئة للنجم أحمد فهمي على اقتراب طرح فيلمه الجديد "مستر إكس" في السينمات.



ومن المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض السينمائية.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على أحمد فهمي كالآتي حيث كتب محمد أنور عبر حسابه على موقع إنستجرام قائلًا: "يلا بينا بقى"، بينما كتب كل من محمد محمود عبد العزيز وياسمين جمال "ألف مبروك".

بينما علقت منة فضالي قائلة: "تحفة"، وأكد أمير شاهين قائلًا: "ألف مبروك حبيبي".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى الإعلان الرسمي للفيلم فى السينمات، وذلك تمهيدًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى.

وكانت روجت الشركة للفيلم بطرح بوستر العمل للنجم أحمد فهمي، وظهر أحمد فهمي على البوستر وهو على كتفيه بغبغان على البحر.

موعد طرح الفيلم فى السينمات

ومن المقرر طرح العمل في السينمات بعيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد وتأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، حيث قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

قصة مستر إكس

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـxالسابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

شخصية هنا الزاهد

هنا الزاهد تلعب خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

دور أكرم حسني

أكرم حسني يلعب خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة فيلم مستر إكس كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

أحمد فهمي

وكان قال الفنان أحمد فهمي، إنه هرب من المنزل في عمر التاسعة عشر ، معلقا: " كانوا عايزني ادخل كلية هندسة وأنا كنت مش حابب دا".

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر فضائية دي ام سي، مساء الاثنين: "أصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف "فهمي عن تعرضه لحملة مدبرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل منه والإساءة له، قائلا: " فيه نجم كبير عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما".