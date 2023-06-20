ستيفاني صليبا فى مأزق بسبب كعكة عيد الميلاد

خرجت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكل كعكة والخاص بعيد ميلادها.

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ستيفاني صليبا فى مأزق بسبب كعكة عيد ميلادها

ستيفاني صليبا تخرج عن صمتها بشأن كعكة عيد ميلادها

ونشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي على موفع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمع العديد من لقطات شاشة لمجموعة من التقارير التي تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي جاء فيها " ستيفاني صليبا عن قالب حلوي عيد ميلادها شعب مكبوت ونيته عاطلة.

https://www.instagram.com/p/CtrCv0GtSf5/

ستيفاني صليبا: ما في مصداقية للأسف عند بعض الصحافين

وعلقت اللبنانية ستيفاني صليبا، على المنشور الذي نشرته عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: بتأسف إنو نزل هيك بوست و اضطر إني إنفي هيك سخافة، لا صرحت و لا حدا تواصل معي ، ما في مصداقية للأسف عند بعض الصحافين ، بنزلو عناوين كذب و تضليلية بس للمشاهدة !!!.

ستيفاني صليبا: ما في مصداقية للأسف عند بعض الصحافين



كما أعادت ستيفاني صليبا، مشاركة تغريدة للفنان نعيم حلاوي، كتب فيها: بعد حملة التنمّر والتنكيت التي طالتها صورة إحدى الفنانات والمأخوذة بشكل عفوي في عيد ميلادها، موظف درجة أولى يهدي صديقته (صاحبة العيد) تمثالاً من الرخام المطعّم بالذهب صنعه له خصيصاً الفنان الايطالي Amborto Otti مستوحياً فكرته من الصورة عينها.

ستيفاني



وكما قامت ستيفاني صليبا، بنشر تغريدة الفنان نعيم حلاوي، عبر خاصية الستوري على إنستجرام، حيث قال: صدر عن المكتب الاعلامي للسيد نعيم حلاوي ما يلي: يا أخي يلي قريتوه مبارح واليوم عن إنه صدر عن المكتب الاعلامي للفنانة ستيفاني صليبا، هو كله من اختراعي والمخلوقة ما على علمي عندا مكتب إعلامي وبستغرب كيف البعض صدّق وفكّر إنه البيان جدّي ومش مزحة وصار يتصرف ع أساس إنو عن جد عندا هيك مكتب إعلامي وبيصدر بيانات.. يا أخي كيف ما ميّزتوا من مضمون البيان أنها مزحة ونكتة وسئالة (ثقالة)؟؟ فاقتضى التوضيح.. بالمناسبة أنا كمان ما عندي مكتب إعلامي أوكييييي؟؟ أوكي إن شاء الله تكون وضحِت الفكرة.. انتهى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للسيد نعيم حلاوي المحترم الفظيع الكبير.

https://twitter.com/NaimHalawi/status/1670813808120479745