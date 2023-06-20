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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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خالد الجندي يطالب بالاجتهاد في العشر الأوائل.. أفضل أيام الدنيا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، حلقة برنامجه بتكبيرات العيد، قائلا: “مرحباً بكم في خير أيام الدنيا، مرحباً بكم في خير أيام أهل الأرض، مرحباً بكم في خير أيام أشرقت فيها الشمس، مرحباً بكم في خير أيام طلع عليها النهار”.

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طاعة في العشر الأوائل من ذي الحجة تدخل الجنة

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العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا.. فيديو

وأكمل: "مرحباً بكم في خير أيام تنفس فيها مخلوق، مرحباً بكم في خير أيام مشيت فيها على قدميك، مرحباً بكم في خير أيام توجهت فيها إلى الله سبحانه وتعالى، مرحباً بالمستغفرين، مرحباً بالمسبحين، مرحباً بالمهللين لرب العالمين، مرحباً للذين يدينون لله بالولاء والطاعة، مرحباً بالذين يصلحون عند فساد الناس، مرحباً باللذين يدينون بدين الحق عند اعوجاج الناس". 

 

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "الأيام العشر المباركة نعمة من نعم الله وعطية من الله، فهي خير أيام الدنيا، يمكن مشاركة الحجيج في تكبيراتهم من أي مكان تتواجد به، اتركوا الدنيا خلفكم خلالها، آن الأوان أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة".

 وأضاف أنه على الجميع أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بعطية التواجد في تلك الأيام العشر المباركة من شهر ذي الحجة، فليس هناك ضمان لعيش تلك الأيام الأعوام الماضية.

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