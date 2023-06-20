طاعة في العشر الأوائل من ذي الحجة تدخل الجنة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن طاعة إذا قام بها المسلم في العشر الاوائل أدخلته الجنة، مشددًا على أن العشر من ذي الحجة هي إحدى مواسم الخير والنفحات الربانية، التي لا ينبغي تفويتها، والحرص على اغتنام فضل العشر من ذي الحجة كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وشدد مركز الأزهراغتنام خير العشر الأوائل يكون بالحرص على العمل الصالح والعبادات والطاعات، مشيرًا إلى أن أن إطعام الطعام قُربة لله عز وجل رتَّب عليها الإسلام الجنة والنجاة من النار، وتتأكد هذه القربة في أيام عشر ذي الحجة الفاضلة؛ لإدخال السُّرور على قلوب المسلمين، قال -صلى الله عليه وسلم وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

كما قال صلى الله عليه وسلم-: "اتّقُوا النّارَ ولَو بشِقّ تَمرَة"، متفق عليه.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم، عن رواية أم سلمة، يصوم 9 أيام من ذي الحجة و يفطر يوم العيد وثلاث أيام التشريق وكان يقول: لا صيام يوم العيد أو في أيام التشريق حتى وصلت إلى حرمة صيام هذه الأيام، وفي حديث آخر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام خمس أيام وهي يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق".

عبادات مستحبة في العشر الأوائل

فيما كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عن 8 عبادات مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل و هي: " بر الوالدين، صلة الأرحام، التوبة والاستغفار، قراءة القرآن، الأضحية، الصدقة، الصلاة لوقتها، الحج والعمرة".

ونبه مجمع البحوث بالأزهر أن الْعَشْر الأُوَل من ذي الحجة أيام مباركات، لها فضل عظيم، ففيها تَكْثُرُ الخيرات، وتتضاعف الحسنات، ويستحب فيها الإكثار من الطاعات، وأقسم ربنا بها في كتابه؛ وذلك لعظم شأنها، وتنويهًا لفضلها؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم، فقال- عز وجل -: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ".

الدعاء بالعشر الأوائل

فيما يعد الدعاء من العبادات، حيث له فضل عظيم، لأنه في أيام مباركة وحثَّنا الله-تعالى-على الدعاء في آيات كثيرة من كتابه العزيز، قال تعالى:"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

ومن أفضل الأدعية بالعشر الأوائل "اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا".