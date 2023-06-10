وزيرة الهجرة تكشف عن انطلاقة وشيكة لأول تطبيق إلكتروني لخدمة المصريين في الخارج

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود الوزارة لإطلاق أول تطبيق إلكتروني خاص بالمصريين في الخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات يتضمن الخدمات والميزات كافة المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وسيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

الأزمة السودانية والأوكرانية:

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى جهود الوزارة الكبيرة في التدخل منذ اندلاع الأزمة السودانية، وكذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لإنقاذ أبنائنا هناك وعودة الجاليات المصرية من هذه الدول بأعداد كبيرة، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالي لحل مشكلة العائدين من الطلبة من هناك، وتم دمجهم في الجامعات المصرية وفق معايير محددة.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج:

استعرضت وزيرة الهجرة، دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج، في خطط التدريب من أجل التوظيف، حيث يتم العمل على تدريب الشباب المصري في مختلف المجالات بما يتناسب مع احتياجات واشتراطات أسواق العمل الأجنبية، خصوصًا الألمانية، حيث نستهدف دائمًا توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال إتاحة فرص تدريب وعمل، كما نتعاون مع المنظمات الدولية لسد فجوة نقص العمالة في الدول الأوروبية، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مؤتمر "مصر تستطيع":

أكدت السفيرة سها جندي سعى الوزارة لدمج الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في مختلف المجالات، في برامج وخطط التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية، من خلال مؤتمر "مصر تستطيع"، في شكل من أشكال الربط القوية بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم.

مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج:

كما ذكرت أهمية مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج استدعاء الشباب المصري بالخارج صاحب الفكر والتعليم المتميز، وعملنا على إنشاء المجلس الاستشاري لشباب المصريين بالباحثين بالخارج، بناءً على ما تحقق من مشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر المناخcop 27، وكان علينا أن نضع إطارًا للاستفادة من هؤلاء الشباب، وتكوين مجموعات عمل منهم، كل في تخصصه، لتقديم أفكارهم وأطروحاتهم في أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك، ورفع هذه الأفكار للوزارات والهيئات المعنية.

مبادرة "ساعة مع الوزيرة":

يأتي ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًا عبر الفيديو كونفرانس، مع 45 مصريًا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، السفير محمد أبو الخير قنصل عام مصر في لندن.