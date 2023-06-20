خوسيلو: العودة لـ ريال مدريد كان حلمًا أصبح حقيقة

شدد خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد الجديد، أن العودة مرة أخري لريال مدريد كان حلمًا وأصبح حقيقة خلال الفترة الحالية، لكنه يرغب أن تسامحه زوجته وأطفاله، حيث أن عودته للملكي تعد أسعد لحظة في مسيرته وحياته الكروية.

وأكد خوسيلو أنه لم يأتي إلى ريال مدريد من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما أو أي لاعب اَخر، مشيرًا إلى أن الدولي الفرنسي يعد أحد أفضل مهاجمي العالم.

وأعرب مهاجم ريال مدريد الجديد عن سعادته البالغة في العودة لفريقه السابق، حيث سيبحث اللاعب عن تقديم كل ما في امكانياته للريال خلال الفترة المقبلة.

تصريحات مهاجم ريال مدريد الجديد

تحدث خوسيلو ماتو، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه بملعب "سنتياجو بيرنابيو"، حيث قال: "كريم بنزيما يعد واحد من أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية، لكن انضمامي لريال مدريد لن يكون من أجل تعويض رحيله أو تعويض أي لاعب آخر".

وتابع: "بالتأكيد سأقدم كل ما امكانياتي لريال مدريد، تعودت طوال مسيرتي على تسجيل الأهداف وتطورت في اثنين من أفضل دوريات العالم".

وعن عودته لريال مدريد، قال: "تمنيت أن تسامحني زوجتي وأطفالي، لكن هذه هي أسعد لحظة في مسيرتي الكروية، العودة لريال مدريد كان بمثابة حلمًا أصبح حقيقة".

بينما علق على حصوله على الرقم 14 بدلًا من 9، قال: "فخور بارتدئي أي قميص لريال مدريد، رقم القميص يعد أمرًا ثانويًا بالنسبة لي في الوقت الحالي".

وكان خوسيلو قد لعب ريال مدريد كاستيا في بداية مسيرته الكروية في الفترة من 2009 وحتى 2012، لكنه شارك في عدد ليس بالكثير مع الفريق الأول قبل رحيله.

رحيل بنزيما

اتفق ريال مدريد وكريم بنزيما على عدم تجديد التعاقد ليرحل اللاعب لاتحاد جدة في صفقة انتقال حر، بعدما قام الفريق السعودي بإغراء النجم الفرنسي.

ومن المقرر أن يحصل بنزيما على 100 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يبحث فريق النمور على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة.

بنزيما عامل رئيسي في استمرار سانتو

فكر المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، في الرحيل عن النمور خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نهاية الدوري السعودي، بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب البطولة، لكن تعاقد إدارة الاتحاد مع بنزيما جعل المدرب البرتغالي يقرر البقاء خلال الموسم المقبل.