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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بيلينجهام وجافي على رأس قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2023

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

تواجد النجم الانجليزي الشاب جود بيلينجهام لاعب فريق نادي ريال مدريد الإسباني، وفريق بوروسيا دورتموند السابق، واللاعب الاسباني جافي نجم برشلونة، على رأس المرشحين للحصول على جائزة الفتى الذهبي 2023 "الجولدن بوي".

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أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، والمنظمة لحفل جائزة الفتى الذهبي عن كل موسم، اسماء اللاعبين المرشحين للحصول على الجائزة عن الموسم الماضي، وكان بيلينجهام على رأس المرشحين ضمن الأفضل للفوز بنسخة 2023.

بيلينجهام يقود قائمة الفتى الذهبي

ظهر ضمن القائمة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الجديد، بالإضافة إلى كل من أليخاندرو بالدي ظهير أيسر نادي برشلونة، واللاعب الألماني جمال موسيالا مهاجم فريق بايرن ميونخ، مع النجم الشاب جافي لاعب برشلونة الإسباني، في قائمة ضمن 10 أسماء، والتي جاءت كالآتي:

قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2023

1 - جمال موسيالا "بايرن ميونخ الالماني".

2 - جود بيلينجهام "ريال مدريد الاسباني".

3 - جافي "برشلونة الاسباني".

4 - أنطونيو سيلفا "بنفيكا البرتغالي".

5 - أليخاندرو بالدي "برشلونة الاسباني".

6 - تشافي سيمونز "إيندهوفن الهولندي".

7 - فلوريان فيرتز "باير ليفركوزن الألماني".

8 - بنجامين سيسكو "سالزبورج النسماوي".

9 - ديفين رينش "أياكس الهولندي".

10 - جيورجيو سكالفيني "أتالانتا الإيطالي" .

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مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم تشيلسي

جافي الفتي الذهبي 2021-2022

و كان الفائز بجائزة الفتي الذهبي في العام الماضي هو اللاعب جافي، البالغ من العمر 18 عامًا نجم وسط نادي برشلونة، و المرشح للمرة الثانية على التوالي في قائمة الموسم المنتهي 2022 - 2023 .

 

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مانشستر سيتي يقرر التعاقد مع كوفاسيتش

وفي سياق أخر، يرغب المدب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي دعم مركز وسط الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي2023، ويضع عينة على ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط نادي تشيلسي.

تألق كوفاسيتش في الموسم الماضي، وقاد منتخب كرواتيا لفضية دوري الأمم الأوروبية في نسخة الموسم الحالي بعدما خسر اللقب في المواجهة النهائية أمام منتخب اسبانيا، وخاصة أم الصفقة ما هي إلا مسألة وقت بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بجانب رغبة اللاعب في الانتقال للسيتيزنس.

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