جويل ماردينيان تطل بالأحمر الصارخ
خضعت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام.
وبدت جويل ماردينيان بإطلالة مفعمة بالأنوثة جعلتها تشبه الزهرة في البستان، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش التل باللون الأحمر الصارخ، وعكس التل قوامها الممشوق والوشم المرسوم على ذرعيها، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.
وفضلت تسريحة شعر ناعمة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية تناغمت مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء في عينيها ولون النود في الشفاه.
جويل ماردينيان
جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.
الحياة الشخصية
تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين
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