اجتماع البنك المركزي.. خبير: مصر ستتخلى عن بعض توصيات صندوق النقد الدولي

اجتماع البنك المركزي.. قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن المؤشرات تشير إلى أن مصر ستتخلى عن بعض توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل خفض الجنيه ورفع أسعار الفائدة.

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توصيات صندوق النقد الدولي

وذكر أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هناك 3 أسباب ترجح قيامالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل رغم عودة معدل التضخم للارتفاع.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأوضح أن منها استبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لسعر صرف الجنيه في الأشهر المقبلة، وتحسن سيولة العملاتالأجنبية، وحاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.



وكانت لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي قررت تثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذيسجل 5.25%، وذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت 4 % مقابل 4.9% في مايو الماضي، لأولمرة منذ 14 عاما.

كما قرر لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، فضلًا عنالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.