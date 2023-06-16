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الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

د. عبدالسند يمامة ينتقد صندوق النقد الدولى ويطالب بمزيد من الحرية للإعلام المصرى

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن هامش الحرية والديموقراطية قبل عام 1952 كان كبيرًا، كما أثنى د. عبدالسند على دور الرئيس الراحل أنور السادات  وأن دوره وتخطيطه في إعادة الأحزاب السياسية للساحة واصفًا إياه بالرجل العظيم، وهذا “أمر تاريخي لا يمكن نسيانه”.

ودعا رئيس حزب الوفد، إلى متسع من الحرية المنضبطة  للإعلام المصرى، مؤكدا أن للإعلام دورا كبيرًا في توعية الشعب المصري خلال الأحداث التي مرت على الدولة خلال ثورة 30 يونيو 2013.

وانتقد د. عبدالسند يمامة، صندوق النقد الدولي وبعض الإجراءات التى أضعفت الاقتصاد المصرى، داعيا الحكومة إلى عدم  الانسياق وراء كل مطالبه وتوصياته.

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د. عبدالسند يمامة: الوفد سيخوض الانتخابات الرئاسية ولديه برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادى

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عاجل.. د.عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ضيفًا على "صدى البلد" بعد قليل

المصريون جميعهم وفديين

ولفت في سياق آخر، إلى أنه يرى المصريين جميعا وفديين، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر فرصة تاريخية لا يمكن تفويتها، متطرقًا إلى موقف حدث بينه وبين رئيس حزب الوفد الأسبق سيد البدوي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2014، حيث حثه على خوض الانتخابات لكن شباب الحزب عارضوا الفكرة.

وشدد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على أن برنامجه هو برنامج حزب الوفد، مستنكرًا الحملات الممنهجة التي يقودها الإخوان ضده عقب عزمه النية للترشح، منتقدًا هجوم د. أيمن نور الهجوم عليه قبل معرفة برنامجه الانتخابي.

وأكد أن حزب الوفد يتمتع بحرية رأي مرتفعة، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، فى برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد قال منذ قليل إنه يري تقييم الرئيس السيسي على مرحلتين، المرحلة الأولي هي دوره في 30 يونيه وقيادته للثورة التي أنقذت مصر والتي لايختلف أحد في مصر علي هذا الدور البطولي ..أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الرئاسة وهذه لنا عليها ملاحظات، أهمها الاقتصاد وغلاء الأسعار والاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهنا نحن ننافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة إذا قررت مؤسسات الحزب خوضنا لهذه الانتخابات .

وأكد يمامة أنه سيكون لنا برنامج متكامل سيضعه المتخصصون ليس من داخل الوفد فقط، وإنما يشارك فيه جميع العقول المصرية .

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