فعاليات روحية بمناسبة صوم الرسل بكنيسة القديس أثناسيوس

تستقبل كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي التابعة للأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، فعاليات القداس الإلهي بمناسبة صوم الرسل، بمقرها بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

يستهل اللقاء برئاسة خورس الشمامسة والآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل طقس التسبحة وتلاوة آيات من الكتاب المقدس ويستمر على مدار ساعتين وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل.

احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي

تشهد الكنيسة القبطية حاليًا فترات صوم الرسل التي تعد من أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدأت عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

تتابع الكنائس احتفالتها ومن أبرزها ذكرى دخول العائلة المقدسة مر خلالها في ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية.