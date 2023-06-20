طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل والقرفة

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحلول عيد الأضحي المبارك وتجهز الامهات العديد من الأصناف المتنوعة يكون اللحم هو بطلها لتقدم أفضل مذاق.

تأتي اللحم في مقدمة أهم المكونات الغذائية التي تعتمد عليها الأمهات في تحضير الوجبات الغذائية لأفراد أسرتها نظرًا لمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة.

وتحتوي اللحم على فوائد عديدة أبرزها تزويد الجسم بمعادن مثل الزنك والسيلينيوم. تزويد الجسم بالحديد، والذي يتم امتصاصه بكفاءة عالية، وهو يحمي من فقر الدم. تزويد الجسم بالنياسين فيتامين "بي 3" (B3) وفيتامين "بي 6" (B6)، وله وظائف مهمة في الجسم. تزويد الجسم بـ"الكرياتين" (Creatine)، وهو يعمل كمصدر للطاقة للعضلات.

قدمي وصفة جديدة من وصفات الطاجن من المطبخ المغربي، جربي وصفات اللحم بطعم البصل والقرفة، وقدمي وصفتك على سفرة غداء العيد .

المقادير

- اللحم : كيلو (مقطع مكعبات)

- الماء : 2 كوب

- زيت الزيتون : نصف كوب

- البصل : 2 حبة (مقطع)

- القرفة : 2 عود

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل ومكعبات اللحم وقلبي حتى يتغير لونها.

أضيفي الثوم وقلبي، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود والقرفة.

اسكبي الماء وحركي الخليط، ثم غطي القدر وخففي النار واتركيه لحوالي 40 دقيقة حتى تمام النضج.

قدمي طاجن اللحم بالبصل والقرفة ساخناً.