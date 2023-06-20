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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

روسيا تُعلن القضاء على 650 جنديًا أوكرانيًا خلال يوم

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها قامت بالقضاء على 645 جنديًا أوكرانيًا معاديًا خلال اليوم الماضي، فيما أكدت أن الجيش الأوكراني واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك.

 

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن إجمالي خسائر العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال يوم بلغ 260 جنديا، و9 دبابات، وعربة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى عدد من المدافع، بينها M777 أمريكي الصنع، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.


وعلى محور دونيتسك، أكدت روسيا أنه تم القضاء على ما يصل إلى 220 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدافع هاوتزر "مستا-بي" ومدفع M777.

 

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وتم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك و3 أخرى على محور كراسني ليمان، وقتل في المعارك على المحورين نحو 140 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى 25 جنديا على محور خيرسون.

وأصابت نيران روسيا 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة

وقامت قوات روسيا بتدمير 8 مستودعات ذخيرة في خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه ونيكولايف وخيرسون.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS  وأسقطت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأصبح مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 444 طائرة، و240 مروحية، و713 4 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10222 دبابة ومدرعة أخرى، و1126 راجمة صواريخ، 5175 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11066 مركبة عسكرية خاصة.

 

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