تفاصيل عشية "تكريس كنيسة مارمينا" في مصر الجديدة

تستضيف كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة شيراتون في مصر الجديدة، غدًا الأربعاء، عشية عيد "تكريس كنيسة مارمينا العجائبي"، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، وتبدأ احتفالات العيد الخميس من السابعة حتى التاسعة والنصف صباحًا.

دخل نظام التكريس في الكنيسة الأرثوذكسية في عهد قداسة البابا أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الـ20، ويعتبر من ضمن البرامج الكنسية التي يجب أن تقيم بصورة منفردة أو تنضم إلى جماعات الرهبنة وتكون تحت إشراف الأسقف العام.

تعنى كلمة "التكريس" خصص وهو كل من كرز نفسه عن عامة الأشخاص والأشياء، أوتنازل عن حقوقٍ، أي يكرس نفسه لأمر خاص بعدما تخـلى عما يقوم به كل الناس.

فعاليات النهضة بالتزامن مع فترة صوم الرسل

تأتي فعاليات النهضة هذا العام بالتزامن مع فترة صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

دقت الكنائس أجراسها احتفالا بعدة مناسبات أبرزها ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر مر خلالها في ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية.