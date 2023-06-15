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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الكنيسة الأسقفية تستعد لإقامة حفل تطوير جمعية الناردين للصم والبكم

رئيس أساقفة إقليم
رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الخميس، لإقامة حفل تجديد مبنى جمعية الناردين للصم وضعاف السمع بالشراكة مع سفارة دولة اليابان فى مصر بمنطقة مصر القديمة في تمام الساعه ١ الضهر. 

 

يترأس الدكتور سامى فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ورئيس مجلس إدارة جمعية الناردين، سفير دولة اليابان بمصر أوكا هيروشى، بالإضافة لممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى. 

 تهتم الكنيسة الأسقفية في خدمتها الرعوية بخدمة "بالصم والبكم" منذ 40 عامًا، حين ألعن عن تأسيسها غيث الي حرص على تدريب الخدام وتعليمهم "الصم"  وتم تأسيس وحدة خاصة بتعليمهم تضم جزء داخلى للأطفال الأصماء تسعى لتنمية المهارات  سواء كانت حرفية " النجارة، الحدادة" وأعمال يدوية "تطريز وخياطة" أو ذات صلة بلغة الإشارة.

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