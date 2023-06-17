رسالة وزير الرياضة للاعبي الأولمبياد الخاص المصري قبل انطلاق الألعاب العالمية(فيديووصور)

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة على عقد لقاء مع لاعبي بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية التي ستنطلق اليوم بمدينة برلين الألمانية.

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و شهد اللقاء تحفيز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبين قبل مشاركاتهم في البطولة، بحضور الفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من القيادة السياسية لكافة أفراد البعثة، لتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية على مستوي الأولمبياد الخاص.

و عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال لقائه ببعثة الأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته الخاصة للقاء اللاعبين، و مدى الإصرار والعزيمة التي تملئهم لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر، مشيراً إلي أن الجميع يلتف خلفهم ويشجعهم، لانهم بالفعل أبطال من نوع خاص يحتاجون الى الدعم والتشجيع، ووعدهم باستقبال البعثة عقب عودتهم للقاهرة.

بعثة الأولمبياد الخاص المصري

و تشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و 37 مدربا و مدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد و نائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة، و المدرجة بالألعاب و هي كرة القدم و كرة السلة و تنس الطاولة و التنس الأرضي و الريشة الطائرة و الجمباز و الجودو و الفروسية و رفع الأثقال و البولينج و البوتشي و الدراجات و السباحة و ألعاب القوي و الهوكي الأرضي، بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

و كان وزير الشباب والرياضة قد التقي بمسئولي بعثة الأولمبياد الخاص فور وصوله المانيا بالأمس، بمقر السفارة المصرية بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، و المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، و الفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص، الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية.

كما بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، مع اللجنة الطبية المرافقة لبعثة مصر للأولمبياد الخاص المشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية، و التي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، كافة الأمور الخاصة بالبعثة .

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص