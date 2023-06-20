تصدير 33 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 540 شاحنة بضائع و140 سيارة، وحركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 331 شاحنة بضائع و133سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 209 شاحنة بضائع و7 سيارات.



وتغادر ميناء سفاجا البحري اليوم السفينتين الحرية 2وامل والسفينة Cano وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع البحري تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعةو و149 شاحنة بضائع ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة و تغادر ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 متجهين الى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1597 راكبا بموانيها .

