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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تصدير 33 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 540 شاحنة  بضائع و140 سيارة، وحركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 331 شاحنة بضائع و133سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 209 شاحنة  بضائع و7 سيارات.


وتغادر ميناء سفاجا البحري اليوم السفينتين الحرية 2وامل والسفينة  Cano وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  كما يشهد ميناء نويبع البحري تداول 1400 طن بضائع  عامة ومتنوعةو و149 شاحنة  بضائع ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة  و تغادر ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 متجهين الى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1597 راكبا  بموانيها .
 

 

 

 

 

 

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