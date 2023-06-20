وزير الإنتاج الحربي يشهد إجراءات التشغيل التجريبي لعدد من منتجات "مصنع 200"

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) أحد المصانع التابعة للوزارة شهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبى لعدد من المدرعات التى يقوم المصنع بإنتاجها ، وقد رافقه خلال الجولة عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها سيادته بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة .

وعقب وصول الوزير " محمد صلاح " لمقر المصنع ، قام رئيس مجلس إدارة المصنع بإجراء تقديم نظرى تضمن عرض الموقف التنفيذى لعدد " 8 " مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حالياً بتجهيزها للإعلان عنها خلال هذا العام ، ثم توجه وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى منصة الإختبارات حيث شهد سيادته التشغيل التجريبى لأحد هذه البحوث وهى عبارة عن عربة مدرعة جديدة ، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميدانى ، عقب ذلك قام الوزير " محمد صلاح " بتفقد عدد أخر من هذه المشروعات البحثية والتى تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية ، وخلال الجولة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الريادى لمصنع ( 200 الحربى ) والذى يعد قلعة الصناعات العسكرية فى مصر حيث يساهم المصنع بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة .

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن ( مصنع 200 الحربى ) من أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة .

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة الميدانية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمهندس ناصر فؤاد المشرف على قطاع التسويق والمعارض والمهندس جهاد سعيد عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية و المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات والدكتور المهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى والمهندس محمد أبو النجا مستشار السيد النائب ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .