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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رفع أكثر من 75 طن مخلفات بشوارع القرى بنجع حمادي

شنت الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع المخلفات بالشوارع العامة والفرعية بعدد من القرى التابعة للمركز، وذلك بناءا على تكليفات  المهندس أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالفترة الصباحية والمسائية بالطرق العامة والفرعية بزمام الوحدات القروية، حفاظاً على الوجهه الحضارية للقرية ولخلق جو بيئى نظيف . 

وأسفرت حملات اليوم على رفع ما يقارب 45 طن قمامة وأتربة من جوانب الطرق الفرعية وجوانب الارصفة والشوارع والحوارى الضيقة بقرية الرحمانية، وكذلك منطقة الشادر، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية. 

وشدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمركز، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.    

وتمكنت حملة أخرى من رفع ما يقارب 32 طن قمامة وأتربة من جوانب الطرق الفرعية و الارصفة والشوارع والحوارى الضيقة بقرية الصياد، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية. 

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