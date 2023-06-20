مران الزمالك.. محمود الونش يخضع لجلسة تأهيلية

أدى محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وتواجد "الونش" في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

ويخضع محمود حمدي "الونش" خلال الفترة الحالية لمرحلة العلاج الطبيعي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فقرة فنية قوية بمران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططيه خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الأخرى.

وقام أوسوريو المدير الفني بالقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.