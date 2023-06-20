بتكلفة 157 مليون جنيه.. تشغيل 10 محطات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

نفذت مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى مشروعات ضخمة بمحافظة سوهاج، وخرجت تلك المشروعات إلى النور، وبدأت عمليات التشغيل التجريبى لها لضمان جودتها وضمان تطبيق أعلى مواصفات الجودة القياسية فى تلك المشروعات.

وغيرت المبادرة حياة ما يقرب من 235 ألف نسمة بقرى أولاد الشيخ، ونجع الدير، وهاشم عسيرى، ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ، ونجع القيزان، بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، ونزالى داوود وقرية الشيخ رحومة، وقرية الصفيحة وقرية حاجر مشطا بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وقرية الرياينة المعلق بمركز طما، وفى قرية ادفا ونجوعها، وقرية أولاد نصير ونجوعها بمركز سوهاج، ومنطقة عرب مهدى ومساكن الأنوال الجديدة بحى الكوثر، وقرية بيت علام والنجوع المجاورة لها بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقرية بنى حميل بمركز البلينا.

وحققت المشروعات بيئة صحية آمنة وآدمية للمواطنين ووفرت كوب مياه نظيفا صالحا للشرب لمناطق كثيرة اعتمدت لسنوات عدة على المياه الجوفية والطلمبات الحبشية والأيسونات الأرضية التى كان تضر بصحة الجميع.

وتشهد محافظة سوهاج طفرة غير مسبوقة منذ انطلاق مشروعات مبادرة تطويرالريف المصرى، حيث حظيت المحافظة بضخ مبالغ مالية كبيرة فى كافة القطاعات والمراكز السبع تغطى 181 قرية بالإضافة إلى التوابع، ويستفيد من الخدمات نحو3.5 ملايين مواطن.

وتم تنفيذ أكثر من 220 مشروعا، بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى. ومن أهم المشروعات التى تم تشغيلها محطة مياه أولاد الشيخ وشبكاتها بمركز دار السلام، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، بإجمالى أطوال شبكات تبلغ 10 كيلومترات، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويستفيد من تلك المحطة 25 ألف مواطن بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيرى ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ ونجع القيزان وتشغيل مشروع محطة مياه ادفا بمركز سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بقيمة 50 مليون جنيه وتخدم 90 ألف نسمة فى قرية ادفا ونجوعها وقرية أولاد نصير ونجوعها والتشغيل التجريبى لمحطة مياه بيت علام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة.

ويضم المشروع مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية، والتى تشمل الخزان الأرضى وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبنى تجفيف الحمأه ومبنى توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 مترا وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 مترا وقطر 450 مم.

وتم تشغيل مشروع صرف صحى بنى حميل بمركز البلينا والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 220 لترا لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 20 ألف متر طولى وخطوط طرد بطول 7 آلاف متر طولى ويخدم 41 ألف نسمة بقرية بنى حميل، ومشروع صرف صحى الرياينة المعلق بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 120 لترا لكل ثانية، وخط طرد بطول 1950 مترًا طوليًا، وشبكة انحدار بطول 3225 مترا طوليا ويخدم 9 آلاف نسمة بقرية الريياينة المعلق، ومشروع صرف صحى رقم 3 بحى الكوثر والذى يضم محطة رفع طاقتها التصميمية 74 لترا لكل ثانية، وخط طرد بطول 1258 مترًا طوليا، وشبكة انحدار بطول 6018 مترا طوليا ويخدم 3 آلاف نسمة بمنطقة عرب مهدى ومساكن الأنوال الجديدة بحى الكوثر.