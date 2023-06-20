غدًا.. مائدة مستديرة لمناقشة "دور الإعلام فى تعزيز التعليم والتعلم لتواصل الأجيال"

تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الإعلام في تعزيز التعليم والتعلم لتواصل الأجيال "، وذلك بالتعاون مع جمعية المرأة والمجتمع غدًا الأربعاء، الموافق 21 يونيو الساعة السادسة مساء بالقاعة المستديرة، بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمقر النقابة.

ويشارك في الجلسة الأولى سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع، والمفكر الدكتور سمير مرقص والدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتور سامى نصار عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية جامعة بدر، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور كمال مغيث الخبير التربوي.



ويشارك في الجلسة الثانية الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذة إيمان رسلان الكاتبة الصحفية المتخصصة بالتعليم، والدكتورة نادية جمال الدين أستاذ كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.