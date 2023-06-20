الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بامبو وياسر يعودان لتدريبات البنك الأهلي استعدادا للطلائع في كأس مصر

محمد عبد الواحد مدرب
محمد عبد الواحد مدرب البنك الأهلي يقود مجموعة لقيادة تدريبها

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي بالعجوزة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر.

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كريم بامبو يغيب عن لقاء البنك الأهلي أمام  الاتحاد السكندري بالدوري

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بابافاسيليو: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. وفخور بأداء اللاعبين

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري 

وشهد مران اليوم فقرة بدنية قوية وذلك لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخري خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني للفريق والذي اوقف المران أكثر من مره لتصحيح الأخطاء 

وشهد المران أيضا خوض كريم بامبو ومحمود الزنفلي وأحمد ياسر تدريبات تأهيلية بعد التعافي من الإصابة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .

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