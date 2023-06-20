بامبو وياسر يعودان لتدريبات البنك الأهلي استعدادا للطلائع في كأس مصر

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي بالعجوزة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري

وشهد مران اليوم فقرة بدنية قوية وذلك لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخري خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني للفريق والذي اوقف المران أكثر من مره لتصحيح الأخطاء

وشهد المران أيضا خوض كريم بامبو ومحمود الزنفلي وأحمد ياسر تدريبات تأهيلية بعد التعافي من الإصابة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .