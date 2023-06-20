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أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأنبا أستفانوس يترأس فعاليات نهضة "العذراء حالة الحديد" الليلة

الأنبا أستفانوسأسقف
الأنبا أستفانوسأسقف ببا والفشن

يترأس نيافة الأنبا أستفانوس، أسقف ببا والفشن توابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، ثالث فعاليات برنامج النهضة الروحية  لـ"عيد السيدة العذراء حالة الحديد"، بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.

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كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي تستضيف فعاليات روحية

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كنيسة العذراء في بني سويف تحتفل بذكرى سيامة القس شنودة صبري

يلقي أسقف الأقباط كلمته الروحية عقب الانتهاء مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، بالإضافة إلى فقرة "كورال قانا الجليل التابع لكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط.

يتزامن نهضة هذا العام مع فترة صوم الرسل  الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده  للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس أجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر مر خلالها في  ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية

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