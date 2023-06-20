السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق بحارة الشيخ صابر من شارع عبدالحافظ شاهين دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

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وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة الشيخ صابر من شارع عبدالحافظ شاهين دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.