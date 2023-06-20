عاجل
أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق بحارة الشيخ صابر من شارع عبدالحافظ شاهين دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

أقرا ايضا..مشاجرة تُنهي حياة عامل

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة الشيخ صابر من شارع عبدالحافظ شاهين دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مواد متعلقة

اندلاع حريق هائل داخل معرض شباب مصر ببني سويف

حريق هائل نشب في محول كهربائي بالمنيا

الحماية المدنية تُسيطر على 4 حرائق في الجيزة

إخماد حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

المنتجات المغشوشة وانعدام الصيانة قنابل موقوتة

السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل

إخماد حريق نشب في منزل بالعياط

إخماد حريق في شقة بأرض اللواء

الجريدة الورقية