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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

معركة الجيرة بدار السلام تنتهي بمتوفي

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهدت منطقة دار السلام معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بمتوفي بسبب خلافات الجيرة تم القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


بلاغ الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي عاطلين المتهمين بالتعدي علي جارهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض والتسبب في وفاته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

الأمن يضبط المتهمين

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وطرف ثانى شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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