اليوم العالمي للاجئين.. مصر ملاذ آمن لـ 9 ملايين لاجئ

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 20 يونيو باليوم العالمي للاجئين الذي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، وهي مناسبة مخصصة للاجئين حول العالم لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.

وقد أقيم أول احتفال باليوم العالمي للاجئين على مستوى العالم لأول مرة في 20يونيو 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، وكان قبل ذلك يعرف بيوم اللاجئ الإفريقي قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا باعتباره يومًا عالميًا للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000.

وتوضح اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي أدت إلى إنشاء المفوضية، أن اللاجئ هو كل من وجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف.

اليوم العالمي للاجئين

مصر ودعمها للاجئين

وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي عانت بها مصر في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدل التضخم، وعدم زيادة نسبة التشغيل بالقدر الذى يستوعب العمالة المصرية والأجنبية، إلا أن مصر كانت دائمًا ملاذًا آمنًا توفر الحد الأدنى من سبل العيش وبصفة خاصة للنساء والأطفال.

أعداد اللاجئين في مصر

ووفقًا لتقرير لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغ العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر إلى 9،012،582 مهاجر من 133 دولة ، وهو ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين.

وأشار التقرير، إلى أن من بين 133 دولة تأتى السودانين 4 ملايين، والسوريون 1.5 مليون، واليمنيون مليون، والليبيون مليون، تشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين الدوليين المقيمين حاليًا في البلاد.

الأزمة السودانية

وصل عدد اللاجئين السودانيين في مصر جراء الأزمة السودانية إلى 110 ألفاً و696 سوداني لاجئ وطالب لجوء مسجل بالمفوضية السامية للاجئين في مصر، إضافة إلى 4 مليون سوداني مقيم بشكل كامل في مصر بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

فيما بلغت نسبة اللاجئين العاملين في مصر إلى 37 % من أعداد اللاجئين المقيمين في مصر يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية فإن 16 ألف سوداني عبروا الحدود إلى مصر منذ اندلاع الحرب.

اليوم العالمي للاجئين

كيف تعاملت مصر مع اللاجئين؟

يتمتع اللاجئين في مصر بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، رغم أنها من أقل الدول المتلقية لمستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجات اللاجئين، كما شملت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء، استفادة الأطفال من الدول العربية، ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.

مد اللاجئين السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالى والأساسي، تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ، للاتحاد الافريقي حول أوضاع اللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين ومنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.

حقوق اللاجئين وفقًا لاتفاقية عام 1951

حظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض، وألا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن، والحق في العمل، والحق في السكن، والحق في التعليم، والحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة، والحق في ممارسة الطقوس الدينية، وحق التقاضي الحر أمام المحاكم، والحق في حرية التنقل ضمن أراضيها، والحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.