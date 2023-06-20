مسيرة Strix الأسترالية متعددة المهام| فيديو

مسيرة Strix الأسترالية متعددة المهام، قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، أطلقت الحكومة الأسترالية، وهي مسيرة جديدة من منصات برية وبحرية قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

وكشفت الحكومة الأسترالية، عن Strix في شهر فبراير الماضي، وهي مسيرة متوسطة الحجم ومتعددة المهام ، لديها القدرة على التحليق لمسافات بعيدة ، وتطلق من منصات برية وبحرية، ومزودة بقدرات خاصة تمكنها من التحليق بسرعة كبيرة.

مميزات مسيرة Strix الأسترالية متعددة المهام

Strix مسيرة هجينة طورتها شركة BAE Systems، بالتعاون مع شركة Innovaero الأسترالية، وتتميز Strix بجناحيها الترادفيين، أي أن المراوح على طرفي الجناحين، كما أنها تلتوي للأعلى لتتمكن الطائرة من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما أنها لديها القدرة على العودة بشكل أفقي، فضلًا عن أنها مسلحة بصاروخ موجه من طراز RAZER.

مميزات مسيرة Strix الأسترالية متعددة المهام

وقادرة على حمل أوزان كبيرة من المعدات والأسلحة، وتصل حمولة هذه الطائرة المسيرة إلى 160 كيلوجراما، من المعدات والأسلحة، كما يمكن تسليحها بصواريخ موجهة متنوعة الأحجام والاستخدام.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "مسيرة أسترالية جديدة تطلق من منصات برية وبحرية، قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.. تعرف عليها".

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