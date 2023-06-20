مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة.. يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، الموافق 20 يونيو، وهو اليوم الثاني من ذي الحجة.



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مواقيت الصلاة

وتُعد الصلاة فريضة على كل مسلم بالغ عاقل، وتؤدى الصلاة خمس مرات يوميًا، فضلا عن عدد من الصلوات الأخرى التي تُصلى فيالمناسبات المختلفة كصلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر وصلاة الاستسقاء وطلب الحاجة وغيرها..





مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:32

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر 4:39

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية





وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:29 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:30 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:08

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م.