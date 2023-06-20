انطلاق فعاليات اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للسلاح بصالات حسن مصطفى

انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويشهد اليوم الثاني إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح السيف بالإضافة إلى فردي السيدات لسيف المبارزة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويخوض اليوم في منافسات فردي الرجال لسلاح السيف كلًا من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز فيما يشارك في منافسات فردي السيدات لسيف المبارزة كل من ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جابر وهنا العراقي.

وأوقعت قرعة سلاح السيف لفردي الرجال زياد السيسي في المجموعة الأولى رفقة كلًا من بطل تونس وكوت ديفوار والسنغال والجزائر والمغرب، فيما يقع أدهم معتز في المجموعة الثانية مع بطل تونس والسنغال والجزائر والنيجر والمغرب.

أما محمد عامر فسيخوض منافسات المجموعة الثالثة رفقة كلًا من بطل النيجر والمغرب وتونس والسنغال وبوركينا فاسو بينما يواجه مدحت معتز كلًا من بطل الجزائر وتونس والسنغال وكوت ديفوار في المجموعة الرابعة والأخيرة.

منافسات فردي السيدات لسيف المبارزة

وعلى صعيد فردي السيدات لسيف المبارزة، فستواجه هنا العراقي كلًا من بطلات السنغال وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا والكاميرون في المجموعة الأولى، فيما ستواجه ناردين إيهاب كلًا من بطلات جنوب أفريقيا والسنغال والمغرب ورواندا والجزائر في المجموعة الثانية.

كما ستشارك شرويت جابر في منافسات المجموعة الثالثة رفقة بطلات الجزائر والمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا والكونغو ديمقراطية، بينما ستخوض آية شريف منافسات المجموعة الرابعة مع بطلات السنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.