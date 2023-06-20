مغادرة بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" تسبب جدلًا في الشارع المالي

أثار قرار دولة مالي، عبر صوت، عبدالله ديوب مندوب الأمم المتحدة، بـ" أنسحاب"، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، جدلًا في شتي أنحاء البلاد.

الأمين العام لمجموعة صوت من أجل تمبكتو

أعرب أبو بكر ماهاماني مايغا، الأمين العام لمجموعة صوت من أجل تمبكتو، عن أسفه بتلك القرار، لم تأخذ السلطات اعتبار المناطق الأخري، لافتًا إلي أن مغادرة البعثة قد تمثل مشاكل للمجتمعات في شمال البلاد.

وقال مايغا، إن بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، يعد عامل من الوحدة الوطنية ورحيله سيحرم المناطق من عدم التنمية محليًا وإقليميًا.

حركة يريولو

وقال صديق كوياتي، المتحدث باسم حركة يريولو، إن الحركة ترحب بقرار السلطات المالية بقرار مغادرة الأمم المتحدة من البلاد، مضيفًا أن منذ 2019 نطالب بمغادرة "مينوسما".

وأوضح كوياتي، أن بعثة الأمم المتحدة تعاني من نقص في الرؤية لتلبية الاحتياجات الحاسمة للشعب المالي، بسبب الأفكار السلبية التي ولدت ممارسات غير صحية" ابتليت بها بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا في الماضي ".

المجتمع المدني في مالي

قال لايميرانا حبيبولاي سيسي، عضوة في المجتمع المدني، إن انسحاب مينوسما سيساهم في زيادة الانعدام الأمني في هذه المنطقة شمال البلاد، وارتفاع عمليات الخطف والسطو المسلح في غاو.

واوضحت، أن انسحاب مينوسما، سيعزز شبكات المافيا وسنشعر بقلق إزاء تنفيذ اتفاق السلام والمصالح الناتج عن عملية الجزائر.

حركة أزواد

حذر محمد المولد رمضان، المتحدث باسم تنسيق حركات أزواد، من انسحاب مينوسما من البلاد، سيكون له تأثير علي الاتفاقية والسكان، وأن الحركات المسلحة الرئيسية الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة الناتجة عن عملية الجزائر، والمجمعة حول منصة "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية ،(CSP-PSD) ستصدر بيانًا رسميًا في بيان صحفي، بناءً على هذا الطلب من السلطات المالية.

وأوضح المولد، أن انسحاب مينوسما ليس مناسب في تلك التوقيت، مؤكدًا أن رحيله يجب أن يكون جاهزًا لتنتهي بالتنفيذ الكامل للاتفاق من خلال تهيئة الظروف اللازمة للسكان ".

بعثة الأمم المتحدة مينوسما

كشف القاسم وان، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما"، عن الخلافات المتزايدة في البلاد، بشأن مدى مراعاة نص مسودة الدستور لاتفاق السلام والمصالحة، بين الحكومة والجماعات المسلحة وفريق الوساطة الدولي.

وأكد وان، أن بعثة الأمم المتحدة، تسعي لمساعدة الأطراف علي تجاوز تلك الخلافات، مشيرًا إلي أن البعثة تتميز بمزايا نسبية لا يمكن إنكارها، والتنسيق الفعال بين السلطات المالية والبعثة يعتمد علي الثقة بين الطرفان، ويتطلب توسيع الإمكانات واستغلال الفرص الكثيرة القائمة لمصلحة السكان.