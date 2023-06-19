انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي لمعلمات التعليم المجتمعي بقنا

أعلن الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بابوتشت شمال محافظة قنا اليوم الاثنين الموافق ١٩ يونيه ٢٠٢٣، عن انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي لمعلمات التعليم المجتمعي علي الدمج التكنولوجي في العملية التعليمية والمنعقد بقاعة مدرسة النواصر للتعليم المجتمعي.

قال مدير عام الإدارة، ان الهدف من البرنامج التدريبي لمعلمات التعليم المجتمعي هو الإستفادة الكاملة من الاجهزة التكنولوجية الموجوده داخل مدارس التعليم المجتمعي والتواصل بكفاءة مع المصادر المعرفية المختلفة لتوصيل المعلومة للتلاميذ واكسابهم المهارات اللازمة.

وأوضح حشمت عبد الحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي، ان عدد المستهدفين من البرنامج التدريبي من معلمات التعليم المجتمعي ١٢ معلمة، مضيفاً ان التدريب علي الدمج التكنولوجي يعد ضمن تدريبات التنمية المهنية لمعلمات التعليم المجتمعي لرفع كفاءتهم التكنولوجية الذي تدعمه مؤسسة مصر الخير بالاشتراك مع جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة، وقد حاضر البرنامج التدريبي حنان غريب مسؤول الدعم الفني بمؤسسة مصر الخير بحضور حشمت عبد الحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي بإدارة أبوتشت التعليمية.