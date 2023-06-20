وزير الشباب يفتتح تطوير مراكز شباب سالم الهرش بشمال سيناء

ضمن زيارته لمحافظة شمال سيناء التى يقوم بها اليوم الثلاثاء، افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير مركز شباب سالم الهرش بإدارة شباب رمانة، وضمت ملعباً بالأبعاد القانونية، وملعباً أخر خماسى، علاوة على تفقد المبنى الاجتماعى الجارى إنشاؤه.

اطلع وزير الشباب والرياضة على الأنشطة والبرامج المنفذة بمركز شباب الهرش، وشهد بعضاً من العروض الرياضية والشعبية لأعضاء المركز من النشء والشباب السيناوى، إضافة إلى زيارة معرض الأشغال البدوية .

من جانبه، أشاد وزير الشباب بالمستوى المتميز لمراكز شباب شمال سيناء التى تم تطويرها لخدمة أبناء ومواطنى سيناء، وفى ضوء خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب والأندية بشمال سيناء فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

لفت الوزير إلى المُضى فى تطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء الفترة المقبلة بجانب تكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة لشباب ونشء سيناء على مدار العام ضمن برنامج تنموى توعوى مُتكامل تنفذه الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والسادة النواب وقيادات القبائل العربية على التعاون المثمر مع الوزارة فى توفير ما يتطلع له مواطنو سيناء من خدمات شبابية ورياضية.

رافق الوزير -خلال الجولة-اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وبعض من رموز وقيادات القبائل العربية، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ عن المحافظة، ومجموعة من قيادات الوزارة منهم الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. .

ويقوم وزير الشباب والرياضة بجولة موسعة بمحافظة شمال سيناء اليوم بدأها بافتتاح نادى 6 أكتوبر الرياضى برمانة ببئر العبد، وتشمل افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسى وتنمية المهارات ، وإطلاق ماراثون رياضى من أجل التنمية من مركز شباب المساعيد بالعريش، وتفقد معرض الأشغال اليدوية للفتاة، وحضور فعاليات بطولة اتحاد الرياضات الترفيهية.