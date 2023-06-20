جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات قوية في تصفيات أمم أوروبا و تصفيات أمم أفريقيا و مباريات دولية ودية.

تصفيات أمم أفريقيا ..

بوروندي ضد ناميبيا .. الساعة 3 عصرًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

اثيوبيا ضد مالاوي .. في تمام الساعة 4 عصرَا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

السودان ضد موريتانيا .. الساعة 8 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4 لحساب الجولة 5 من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

تصفيات أمم أوروبا 2024 ..

النمسا ضد السويد .. الساعة 8:45 مساءً على قناةbeIN Sports HD Xtra 1 بصوت الملعق الرياضي عامر الخوذيري.

بلجيكا ضد استونيا .. الساعة 8:45 مساءً عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

البرتغال ضد أيسلندا .. الساعة 8:45 مساءً عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

مباريات دولية ودية منتخبات ..

سوريا ضد فيتنام .. الساعة 2:30 ظهرًا

ألمانيا ضد كولومبيا .. الساعة 8:45 مساءً على ملعب فيلتينس ارينا.

الجزائر ضد تونس .. الساعة 9:00 مساءً على ملعب 19 ماي 1956.

البرازيل ضد السنغال .. الساعة 9:00 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي.