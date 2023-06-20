أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مباريات مهمة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في تصفيات يورو 2024 وتصفيات أمم أفريقيا والوديات وننشر القنوات الناقلة لها.

وتقام مباريات في تصفيات يورو 2024، بجانب مباريات أخرى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 وكذلك بعض المباريات الودية.

مواعيد مباريات اليوم

يواجه منتخب البرتغال نظيره آيسلندا، في حين تلعب النمسا أمام السويد في تصفيات يورو 2024.

على الصعيد الأفريقي هناك ديربي عربي مرتقب بين منتخب السودان وشقيقه الموريتاني.

وديًا تواجه ألمانيا نظيرتها كولومبيا، مع ديربي عربي شمال أفريقي بين الجزائر وتونس، وتلعب البرازيل مع السنغال.

وتقام مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري المغربي وأهمها مباراة حسم اللقب بين الجيش الملكي والرجاء.

مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024

البرتغال × آيسلندا (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

النمسا × السويد (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

السودان × موريتانيا (21:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم الودية

فيتنام × سوريا (15:30 مصر والسعودية)

ألمانيا × كولومبيا (21:45 مصر والسعودية)

الجزائر × تونس (22:00 مصر والسعودية)

البرازيل × السنغال (22:00 مصر والسعودية)

مباريات اليوم في الدوري المغربي

الوداد × شباب السوالم (22:00 مصر والسعودية) - الرياضية المغربية

الجيش الملكي × الرجاء (22:00 مصر والسعودية) - الرياضية المغربية