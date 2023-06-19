«البحوث الإسلامية» يعقد المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يوم الجمعة القادمة بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف كمرحلة أخيرة لاختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم، حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام، حيث يُخصص اليوم الأول للشرعي والعربي والقراءات، الثاني: الرياضيات والجغرافيا، الثالث: اللغة الإنجليزية والأحياء والتاريخ، والرابع يخصص للوعظ، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين علماء وأساتذة جامعة الأزهر.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد: إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وقدرتهم على التعامل مع الثقافات المختلفة والمواقف المتنوعة.



أضاف عيّاد أن الاهتمام بإجراء مراحل متعددة لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم، يأتي انطلاقًا من أن مبعوث الأزهر الشريف لابد وأن يكون على قدر عالٍ من المعرفة، حيث يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.



أوضح الأمين العام أن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية؛ لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية.

قافلة “البحوث الإسلامية” تكثّف من تواجدها بمطار القاهرة

واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها للتوعية بمناسك الحج في المطارات والموانئ، فعالياتها بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، على مدار ٢٤ ساعة للتواصل المباشر مع جميع الوفود المتوجهة إلى بيت الله الحرام خاصة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن استمرار أعضاء القافلة في التواجد داخل المطارات يحقق رسالة الأزهر التي تسعى على مرّ الأزمنة والتاريخ لتحقيق الوعي العام بين جموع الناس، بما ينعكس على دعم كل فكر مستنير ومواجهة كل فكر بعيد عن وسطية الإسلام وعظمته.

أضاف الأمين العام أن عمل هذه القافلة لا يقتصر فقط على شرح المناسك للحجيج، وإنما يهتم برنامج القافلة بالإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه العبادة الموسمية وما يتربط بها من مفاهيم وقضايا متنوعة تحتاج إلى تبسيط وتوضيح لها، مشيرًا إلى أنه في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية والتواصل مع الحجاج يتم توزيع دليل الحج والعمرة لهم بالإضافة إلى “بروشور” توضيحي وملخص للمناسك فضلًا عن توفير كل سبل التواصل مع وعاظ وواعظات الأزهر في حالة وجود أية استفسارات إضافية.