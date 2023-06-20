54 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية

يؤدي نحو 54 ألفًا و279 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة في محافظة الشرقية، الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، موزعين على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية حفاظًا على سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن جميع اللجان مؤهلة لاستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت.

وطال وكيل أول الوزارة، بأهمية الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق.